Üye Girişi
Haberler

73 İlde Uyuşturucu Operasyonları: 1780 Şüpheli Yakalandı

73 İlde Uyuşturucu Operasyonları: 1780 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada gerçekleştirilen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 1780 şüphelinin yakalandığını ve 4 ton 887 kilogram uyuşturucu maddeyle 9 milyon 989 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son 2 haftada düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 1780 şüphelinin yakalandığını, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ile 9 milyon 989 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik son 2 hafta içerisinde 73 ilde 'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüklerince 4 bin 450 ekip ve 11 bin 125 personelin katıldığı operasyonlarda, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını kaydetti. Yapılan ev ve iş yeri baskınları, yol kontrolleri ve üst aramaları sonucu 1780 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

'HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM'

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Zehir tacirlerinin, milletin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ettiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Hattı'ndan bizi arayın. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AB'den Trump uyarısı: Güvenliğimizi güçlendirmeliyiz

Avrupa'da Trump paniği: Buna karşı hazırlıklı olmalıyız
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.