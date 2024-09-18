729 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Kamuya Atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bakanlıkta şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atanması için düzenlenen törene katıldı. Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin fedakarlıklarıdır. Milletimizin huzur ve güven dolu bir ülkede yaşamasını mümkün kılan gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz. Bu anlamda her bir şehidimizi, her daim sonsuz bir saygı ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her konuda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişlettik. Bugün yapacağımız atamalarla birlikte, 50 bin 630 şehit ve gazi yakınımızın, gazimizin kamuda istihdamını sağladık. Çok yakın bir zamanda güzel bir iş birliğine imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında AJet (Hava yolu şirketi) ile yaptığımız protokolle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yolculuklarını indirimli biletlerle yapmasını sağladık. Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz. Gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine daha huzurlu bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

Bu atamaların, istihdam imkanı sunmanın ötesinde milletin vefa duygusunun ifadesi olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Üstleneceğiniz bu görevler, aynı zamanda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sizlere emanetidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur. Sizlerin bu görevleri başarıyla yerine getireceğinize ve devletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Bu duygularla sözlerime son verirken sizlere tekrar görevlerinizde başarılar diliyorum. Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Bugünkü törenimiz vesilesiyle vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Fedakarlığınız, cesaretiniz ve vatan sevginiz, her daim hafızalarımızda ve kalplerimizde yaşayacak. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kura ile 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.