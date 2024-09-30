729 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

DEVLET korumasında yetişen 729 genç, kamu kurumlarına kura çekilişi ile yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık" dedi.

Devlet korumasından yararlanarak yetişen 729 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, gençlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlık olarak, çocuklarımıza dair en önemli önceliğimiz, kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleridir. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlar hayata geçiriyoruz. Her birine sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

'14 BİN 528 ÇOCUĞUN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Hayallerini, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için bakanlık olarak tüm imkanları ile çocuklara destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur.' Bu inançla bakanlık olarak, korumamız altında bulunan her bir çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz 23 milyon çocuğumuzu ülkemizi güçlü kılan önemli bir hazine olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, bin 185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Her birinin başarılı olduklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini gördükçe bizler de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti" dedi.

'HAYATLARININ HER ANINDA YANLARINDA OLUYORUZ'

Bakan Göktaş, kuruluşlarda kalan 2 bin 112 çocuğun lisanslı sporcu olarak bakanlığa bağlı spor kulüplerinde yeteneklerini geliştirdiğini belirterek, "Aralarında 30'u milli sporcu olan çocuklarımız hem ulusal, hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor. Ayrıca her bir gencimize rehberlik ediyor, iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. İŞKUR ile yürüttüğümüz eğitim çalışmalarıyla bugüne kadar 8 binden fazla çocuğumuzun kariyer planlamalarına destek olduk. Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Bugün de, 2024 yılının ikinci dönem yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Hayatlarının her anında çocuklarımızın yanında oluyor, mutluluklarını paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilip, devlet korumasından yararlanan 729 gencin ataması gerçekleştirildi.