Üye Girişi
Haberler

729 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

729 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında yetişen 729 gencin kamu kurumlarına kura çekilişi ile yerleştirildiğini açıkladı. Bugüne kadar toplamda 62 bin 838 gencin kamuda istihdamına katkı sağlandığı belirtildi.

DEVLET korumasında yetişen 729 genç, kamu kurumlarına kura çekilişi ile yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık" dedi.

Devlet korumasından yararlanarak yetişen 729 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, gençlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlık olarak, çocuklarımıza dair en önemli önceliğimiz, kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleridir. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlar hayata geçiriyoruz. Her birine sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

'14 BİN 528 ÇOCUĞUN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Hayallerini, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için bakanlık olarak tüm imkanları ile çocuklara destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur.' Bu inançla bakanlık olarak, korumamız altında bulunan her bir çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz 23 milyon çocuğumuzu ülkemizi güçlü kılan önemli bir hazine olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, bin 185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Her birinin başarılı olduklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini gördükçe bizler de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti" dedi.

'HAYATLARININ HER ANINDA YANLARINDA OLUYORUZ'

Bakan Göktaş, kuruluşlarda kalan 2 bin 112 çocuğun lisanslı sporcu olarak bakanlığa bağlı spor kulüplerinde yeteneklerini geliştirdiğini belirterek, "Aralarında 30'u milli sporcu olan çocuklarımız hem ulusal, hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor. Ayrıca her bir gencimize rehberlik ediyor, iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. İŞKUR ile yürüttüğümüz eğitim çalışmalarıyla bugüne kadar 8 binden fazla çocuğumuzun kariyer planlamalarına destek olduk. Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Bugün de, 2024 yılının ikinci dönem yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Hayatlarının her anında çocuklarımızın yanında oluyor, mutluluklarını paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilip, devlet korumasından yararlanan 729 gencin ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Politika Eğitim Güncel Kamu

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });