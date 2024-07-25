Üye Girişi
Haberler

72 Yaşındaki İş İnsanı 22 Yıldır Bisikletiyle Kat Ettiği Yolu Not Alıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, bisiklet sporuna profesyonel olarak devam ettiği yıllarda 17 kez Türkiye şampiyonu oldu ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etti. İş hayatına atıldıktan sonra da bisiklet sürmeye devam eden Küçükbakırcı, son 22 yılda 63 bin kilometre yol yaparak Türk bisikletinin en büyük başarısını elde etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor.

Demir çelik fabrikası bulunan Küçükbakırcı, küçük yaşlarda başladığı bisiklet sporunu 16 yaşından 28 yaşına kadar profesyonel olarak devam ettirdi.

Bu süreçte 17 kez Türkiye şampiyonu olan, 105 uluslararası müsabaka ile 2 kez de olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Küçükbakırcı, sporculuğu bırakıp iş hayatına atıldıktan sonra da bisiklet sürmekten vazgeçmedi.

12 yıllık sporculuk hayatında 707 kez milli forma giyen, ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı da yapan Küçükbakırcı, son 22 yıldır bisikletle kat ettiği mesafeyi gün gün not aldı.

Yıllık ortalama 2 bin 500-3 bin kilometre bisiklet süren ve 22 yılda 63 bin kilometre yapan Küçükbakırcı, böylelikle Edirne'den Kars'a 19 kez gidip gelecek ya da dünyanın çevresini 1,5 kez gezecek kadar pedal çevirdi.

"Türk bisikletinin gelmiş geçmiş en büyük başarısı"

Küçükbakırcı, AA muhabirine, 70 yıldır sürdüğü bisikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

16 yaşında Konya'da bisiklet sporcusu yetiştirme seçmelerine katıldığını ve kazandığını, Ankara'da farklı takımlarda profesyonel olarak bu spora devam ettiğini anlatan Küçükbakırcı, "Türk bisikletinin gelmiş geçmiş en büyük başarısını elde ettim, Balkan Şampiyonu oldum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstanbul'da ve Konya'da bisiklet sporuna devam ettiğini dile getiren Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"Bisiklet sporunu 1980 yılında bıraktım ama bisikleti bırakmadım. Yani benim hayatımın içinde olan bir şeydi. Çeşitli marka, iyi kategoride otomobillerim var ama hiçbir otomobil, en iyi otomobil bile bana bisikletin verdiği binme zevkini vermez. O yıllardan sonra yarış için değil sağlık için binmeye başladım. O gün bugündür yıllık 2 bin 500-3 bin kilometre bisiklet sürüyorum. Bisiklet bir yerde yaşama benzer. Ayakta kaldıkça yaşarsınız. Bisiklette de pedal çevirdikçe bisikletin üzerinde kalırsınız. Bisiklet, dünyada sağlık için yapılabilecek sporların başında geliyor. Eğer hakikaten sağlık için spor yapacaksan ya yüzeceksin ya yürüyeceksin ya da bisiklete bineceksin."

2002 yılından bu yana "bisiklet defteri" tuttuğunu anlatan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Spor yaparken yıllık ortalama 15-20 bin kilometre bisiklete binilir. Bizim spordan sonraki yıllık kilometremiz aşağı yukarı yıllık 3 bin kilometre. Bisikletimde bulunan uydu bağlantılı cihaz, kaç kilometre yol gittiğimi, kaç kilometre hız yaptığımı gösteriyor. Oradaki verileri esas alıyorum. 2002 yılından bu yana her gün hangi yola gittiğimi kaç kilometre yaptığımı detaylıca yazdım. Kayıtları bende mevcut. Gittiğim yerler, bindiğim bisiklet sayısıyla hepsi kayıtlı, 22 yılda 63 bin kilometre yol yaptım."

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Konya Spor Yaşam Spor Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title