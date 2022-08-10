Haber : Son dakika haberi... 72 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... 72 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi... 72 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, 19'u evden hırsızlık olmak üzere 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığını mahkeme tarafından tutukladı.

ANKARA'da, 19'u evden hırsızlık olmak üzere 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığını mahkeme tarafından tutukladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara genelinde 2022 yılı içerisinde birden fazla hırsızlık suçuna karışan M.Y.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ağaçlara ve pencere korkuluklarına tırmanarak, açık bırakılan camlardan ve balkon kapılarından eve girip, evdeki eşyaları çalan, ev sahibi ile karşılaştığında ise tehdit ederek araçlarını alarak kaçan şüphelinin, araçla işi bitince tenhaya terk ettiği belirtildi.

Başlatılan çalışma sonucu, güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık beyanları sonucunda Keçiören'de yakalanan M.Y.'nin, evden hırsızlıktan 19, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan 1 olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 72 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title