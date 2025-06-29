71 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Okut'un cenazesi, toprağa verildi.

Okut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Okut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Koç köyü mezarlığında askeri törenle defnedildi.

Törene gazinin yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.