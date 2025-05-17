71 Yaşındaki Kadın Taksi Dolmuştan Düşerek Yaralandı

71 Yaşındaki Kadın Taksi Dolmuştan Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 71 yaşındaki Nuran D., taksi dolmuştan inmek istediği sırada aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek düşerek yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve beyin sarsıntısı ile burun kırığı teşhisi kondu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde taksi dolmuştan inmek isteyen 71 yaşındaki Nuran D., aracın hareket etmesiyle dengesini kaybedip düştü. Kısa bir süre sürüklenen kadın başını ve burnunu çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının beyin sarsıntısı geçirdiği ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 15 Mayıs Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Adapazarı ilçesinde Kayaparselleri–Gazeller Taksi-Dolmuş hattında çalışan bir dolmuşta meydana geldi. Bir yakınını ziyaret etmek için yola çıkan Nuran D., bir sitenin önünde inmek isterken aracın aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek başını ve burnunu taksi dolmuşun kapına çarptı. Yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuran D'nin beyin sarsıntısı geçirdiği, burnunda ise kırık olduğu tespit edildi. Yüzünde morluklar ve şişlikler bulunan Nuran D. bir süre gözetim altında tutulduktan sonra burnundaki kırık için ameliyat olacağı öğrenildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir siteni güvenlik kameralarına yansıdı.

HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcının Türkiye'deki bir konseri daha iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.