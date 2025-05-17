71 Yaşındaki Kadın Taksi Dolmuştan Düşerek Yaralandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde taksi dolmuştan inmek isteyen 71 yaşındaki Nuran D., aracın hareket etmesiyle dengesini kaybedip düştü. Kısa bir süre sürüklenen kadın başını ve burnunu çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının beyin sarsıntısı geçirdiği ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 15 Mayıs Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Adapazarı ilçesinde Kayaparselleri–Gazeller Taksi-Dolmuş hattında çalışan bir dolmuşta meydana geldi. Bir yakınını ziyaret etmek için yola çıkan Nuran D., bir sitenin önünde inmek isterken aracın aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek başını ve burnunu taksi dolmuşun kapına çarptı. Yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuran D'nin beyin sarsıntısı geçirdiği, burnunda ise kırık olduğu tespit edildi. Yüzünde morluklar ve şişlikler bulunan Nuran D. bir süre gözetim altında tutulduktan sonra burnundaki kırık için ameliyat olacağı öğrenildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir siteni güvenlik kameralarına yansıdı.

HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),