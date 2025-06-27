71 Yaşındaki Fatma Nine'den Kitap Okuma Tutkusu: 'Kitaplar Terapi Gibi'

71 Yaşındaki Fatma Nine'den Kitap Okuma Tutkusu: 'Kitaplar Terapi Gibi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan 71 yaşındaki Fatma Gürlen, 14 yaşında başladığı kitap okuma tutkusunu sürdürerek geçen yıl 138 kitap okuyarak kütüphanenin en çok okuyan üyesi oldu. Gençlerin dijital platformlara yönelmesini eleştirirken, kitapların hayatındaki yerini 'terapi' olarak tanımladı.

Tekirdağ'da yaşayan 71 yaşındaki Fatma Gürlen, 14 yaşında başladığı kitap okuma tutkusunu aralıksız sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Gürlen, lise yıllarında İstanbul Küçükçekmece Halk Kütüphanesi'nden ödünç aldığı kitaplarla başladığı okuma alışkanlığını, evlendikten sonra gittiği her şehirde devam ettirdi.

Kitapların hayatındaki yerini "terapi gibi geliyor" sözleriyle ifade eden Gürlen, geçen yıl 138 kitap okuyarak Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan üyesi oldu.

Fatma Gürlen, AA muhabirine, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Kitapların kendisini geliştirdiğini ve yaşamına anlam kattığını belirten Gürlen, "Dünya klasiklerini, Türk klasiklerini hep okudum. Evlendikten sonra ara versem bile evde okumaya devam ettim. Çocuklarımın okul hayatında da onların derslerine destek oldum. Sürekli kendimi geliştirdim." dedi.

Gürlen, kitap okudukça okuma hevesinin arttığını, kitapların içinde olmanın kendisine keyif verdiğini anlattı.

"Şimdiki gençlik kitap okumuyor"

Kitap okudukça ufkunun genişlediğini belirten Gürlen, şunları kaydetti:

"Kitap okumak bana terapi geliyor. Haftada üç kitap okuyabiliyorum. Bu kadar çok kitap okuduğumu görünce şaşırıyorlar, beğeniyorlar. Ben kendim için yapıyorum bunu. Okudukça okuyasım geliyor. Türk romanlarından ziyade yabancı romanları, yabancı kitapları okumayı tercih ediyorum. O kitaplarda daha fazla kişi var, kimlik çok fazla var. "

Gelişmek için herkesin kitap okumaya vakit ayırması gerektiğini vurgulayan Gürlen, gençlerin dijital platformlara yönelmesinden yakındı.

Kitap kokusunun ve dokusunun yerini hiçbir ekranın tutamayacağını dile getiren Gürlen, "Şimdiki gençlik kitap okumuyor. Her şey dijital, bilgisayardan halletmeye çalışıyor. Kitapları bile oradan okuyorlar ama kitabın kokusu çok daha farklı bir şey. Evimde iki duvar kitaplık var. Bir kitap eksik olsa fark ederim. Gözüm gördüğü sürece kitap okumaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.