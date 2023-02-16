71 il 360 ilçemizde seferber olduk! Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye'miz için sahadayız

Türkiye Gençlik Vakfı olarak, binlerce gönüllümüz ile Türkiye'nin dört bir yanında, diğer STK'lar ve AFAD işbirliği ile yardımları afetzedelere ulaştırıyoruz. Depremin ardından 10 gündür sahada olan 12.000 kişilik teşkilatımız ve gönüllümüz gerek deprem bölgelerinde gerek yardım toplama merkezlerindeki faaliyetlerde görev alıyor.

Tüm Türkiye'den il ve ilçelerimizden deprem bölgelerine gönderilen 1500 tır- kamyon ve transit aracın yanında depremzedelere; içerisinde battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemeleri, ısıtıcı, çadır, atkı bere seti, bebek maması bulunan 645.000 koli ulaştırıldı.

YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTIRILIYOR

Depremin yaşandığı günden beri sahada çalışmalar yaparak; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da "TÜGVA Destek Merkezi" kurduk. Yardım merkezlerine ulaşma imkânı olmayan vatandaşlar için ise 41 adet"TÜGVA Destek Mobil Marketimiz" Hatay, Adıyaman, Maraş ve Malatya'da çalışmalara başladı ve köy köy ilçe ilçe yardım malzemelerini ulaştırıyor. Depremzedeler için Kahramanmaraş'ta kurduğumuz "Hijyen Noktası" ve "Ecza Çadırı" ise depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, "Anne Çocuk" çadırlarımız ile birlikte çocuklara oyun alanı sunuyor, psikososyal çalışmalarımızla da destek oluyoruz.

SEYYAH İCATHANE TIRI ENERJİ NOKTASI OLDU

Depremzedelerin türlü ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerin yanı sıra Kahramanmaraş'taki vatandaşların, özellikle şarj noktasında ihtiyacını karşılamak için Seyyah İcathane tırımızı "Enerji Noktasına" dönüştürdük. Deprem bölgesine çevre illerde yer alan; Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da 7/24 çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmetini sağladığımız TÜGVA Yurtlarımızda, hâlihazırda 1752 kişi konaklıyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN EKİPLER GELDİ

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım için Türkiye'nin dört bir yanından ekiplerimiz tüm desteğiyle sahada. İl temsilciliklerimize ulaştırılan ihtiyaç malzemelerini AFAD koordinasyonu ile ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz.