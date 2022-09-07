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700'den Fazla Asker ve Silahlı Polis Personeli Sichuan'daki Deprem Sonrasında Yardım Çalışmalarına Katıldı

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700'den Fazla Asker ve Silahlı Polis Personeli Sichuan'daki Deprem Sonrasında Yardım Çalışmalarına Katıldı

CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini Pazartesi günü vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Salı günü saat 17.00 itibarıyla 2.700'den fazla asker ve silahlı polis personeli afete müdahaleye katkı sağlamak amacıyla sevk edildi.

CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini Pazartesi günü vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Salı günü saat 17.00 itibarıyla 2.700'den fazla asker ve silahlı polis personeli afete müdahaleye katkı sağlamak amacıyla sevk edildi. Çabalar sayesinde 3.951'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi, 270 yaralı kurtarılarak tedavileri sağlandı. Ekipler yaklaşık 3 km'lik hasarlı yolu onardı, yaklaşık 1.000 çadır kurdu ve 293 ton afet yardımı malzemesi taşıdı. Hızlı ve koordineli müdahale çabalarıyla, Halk Kurtuluş Ordusu üyeleri ve silahlı polis güçleri, arama için insansız hava araçları, yaralıların nakli ve havadan yardım malzemeleri sevkiyatı için helikopterler kullandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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