700 Bin Mükellef Hakkında Cezalı İşlem Yapılacak

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, dijital yöntemler ile kapsamlı kira denetimleri sürüyor. Şimşek, "Tapu ve ikamet bilgileri kullanılarak kiraya verildiği değerlendirilen 1,5 milyon konut için fiili denetim çalışması başlattık. Vergilendirilmeyen her tür haksız kazancın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.