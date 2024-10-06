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70 Yaşındaki Terzi Cemal Usta, Meslek Aşkı ile Tüm Gözleri Üzerine Çekiyor

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Gaziantep'te yaşayan 73 yaşındaki Cemal Yerleşmiş, yarım asrı aşkın süredir terzilik mesleğini severek sürdürüyor. Mesleğine olan tutkusu ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile dikkat çeken Yerleşmiş, terziliğin zorluklarını ve keyfini aktarıyor.

70 yaşındaki terzi Cemal ustanın meslek aşkı hayran bırakıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 73 yaşındaki Cemal Yerleşmiş, ustasından öğrendiği terzilik mesleğini yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Henüz çocukken çırak olarak başladığı terzilik zanaatını ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanla severek sürdürmenin mutluluğunu yaşayan 73 yaşındaki Cemal Yerleşmiş, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor.

1965 yılında ilkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmek için 13 yaşında Gaziantep'in Araban ilçesinde bir esnafın yanında çırak olarak işe başlayan Yerleşmiş, çocuk yaşta tanıştığı iğne ve ipliği yarım asırdır elinden hiç düşürmedi. İlkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmesi için ailesi tarafından çırak olarak verildiği terzi ustasının yanında yetişerek mesleğe başlayan Yerleşmiş, yaklaşık 60 yıldan bu yana terzilik yapıyor. Terzilik mesleğine halen ilk günkü aşkla bağlı olduğunu ifade eden Yerleşmiş, insanların mesleklerine saygı duyduğu takdirde başarılı olabileceklerini belirterek, yıllardır her işi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade etti. Küçük yaştan itibaren başladığı terzilik mesleğinde bir süre çırak olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerini açan ve yıllardır müşterilerine takım elbise diken Yerleşmiş, terziliğe başlama hikayesini ve mesleğinin inceliğini anlattı. 13 yaşında başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Yerleşmiş, mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam ettiğini belirtti. Yerleşmiş, terzilik mesleği ile 3'ü kız 4 çocuk büyüttüğünü, biri öğretmen biri mimar olan 2 çocuğunu da meslek sahibi yaptığını anlattı. Her ne kadar yaşı ilerlese de çalışırken kendisini daha dinç ve genç hissettiğini belirten Yerleşmiş, bu yüzden ömrünün sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yerleşmiş, "Diktiğim elbiseyi ve gömleği müşterinin üzerinde görünce veya bir müşterim bana 'Eline sağlık usta' dediği zaman tarifi imkansız bir şekilde mutlu oluyorum" diyerek tüm mesleklerde olduğu terzilik mesleğinde de müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu söyledi.

Terzilik mesleğine 1965 yılında ilkokulu bitirdikten sonra başladığını belirten Yerleşmiş, "Terzilik mesleğine Araban'da başladım. Araban'da gömlek ve pantolon dikmeye başladım. Araban'daki dükkanımı kapatıp, Gaziantep'e geldim. Gaziantep'te elbise dikmeyi öğrenip, tekrar Araban'a dönecektim. Fakat bir daha Araban'a dönmedim, Gaziantep'te mesleğime halen devam ediyorum." dedi.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yerleşmiş, "Eski dönemlerde terzilik revaçta olan bir meslekti. Ben de bundan dolayı terzilik mesleğini seçtim. Çıraklıktan bu yana halen mesleğime devam ediyorum. Ben mesleğimden memnunum ve mesleğimi çok seviyorum. Evet, bu mesleğin bol bir kazancı yok ama en büyük kazancımız helalinden para kazanmak oldu. Mesleğimiz alın teri ve göz nurudur. Çünkü terzilik mesleği iğne ile kuyu kazmaktır. Bundan dolayı inşallah kazancımız helaldir. İnsanları giyindirmek beni çok mutlu ediyor. İnsanları memnun etmek bana ayrı bir zevk veriyor. 1965 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Mesleğimi severek yapıyorum. Terzilik mesleğinde tamamen el emeği var. Biz, sadece emek sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu meslek ile 4 çocuk büyüttüğünü anlatan Yerleşmiş, "Üç kızım, bir oğlum var. Kızlarımı evlendirdim. Oğlum ise mimar oldu. Bu meslekle dört çocuk büyüttüm, hepsini evlendirdim. Mesleğe devam ediyorum. Mesleği yapabildiğim yere kadar yapacağım. Ömrüm yettiği sürece de mesleğime devam edeceğim. Bizim meslekte emekli olup, evde oturmak yoktur. Hayat bittiği zaman meslekte biter" diye konuştu.

70 Yaşındaki Terzi Cemal Usta, Meslek Aşkı ile Tüm Gözleri Üzerine Çekiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel

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