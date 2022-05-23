70 YAŞINDAKİ KADINI 'ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' YALANIYLA DOLANDIRMIŞLAR - Haberler

ADANA'da telefonla aradığı kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 6 milyon 175 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şüphelilerden Hasan A. ile Ali D.?nin, Konya'da oturan emekli Şükran M.?yi (70), adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla 1 milyon 300 bin lirasını dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Polis, savcılıktan alınan izinle yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takiple şebekenin, telefonla aradıkları kişilere, 'Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda, 'Ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek' diyerek dolandırdığını belirledi. Şebekenin 11 ilde 19 kişiyi 6 milyon 175 bin lira dolandırdığı saptandı.

1 MİLYON 175 BİR TL DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Polisin çalışması sonucu şebekenin Adana merkezli 11 ilde faaliyet gösterdiği, farklı grupların bireysel olarak da dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şebekenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı bildirildi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 6 vatandaşın toplam 1 milyon 175 bin TL dolandırılmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Yapılan takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik 19 Mayıs günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 GÜN BOYUNCA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraların hepsini şebekeye göndermedikleri, büyük bir kısmını harcamak için kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Hasan A. ile Ali D.?nin, Konya'da oturan emekli Şükran M.?yi, adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerin, 10 Şubat günü kadının evine gittiği ve 5 gün boyunca toplam 1 milyon 300 bin lirasını aldıkları belirlendi. Şüphelilerin paranın 400 bin lirasını şebekeye gönderdikleri, geri kalan kısmını da harcamak için kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

ŞEBEKE YÖNETİCİLERİNİ DEŞİFRE ETMEMEK İÇİN UYDURMA İSİM SÖYLEDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K. ile Tuncay Ç.?nin ise şebekenin Konya'da dolandırdığı bir vatandaştan aldıkları 400 bin lirayı kendi hesaplarına aktardıkları saptandı. 2 şüphelinin parayı İstanbul'daki bir ATM'den çektikleri, Antalya'ya gidip harcadıkları tespit dildi. Emniyete götürülen Hakan K.?nin, şebeke yöneticilerinin ismini deşifre etmemek için, 'Şafak ve Sezer isminde iki kişiyle tanıştım. Bizi bu iki kişi yönlendiriyordu. Kim olduklarını bilmiyorum' şeklinde ifade verdiği bildirildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 şüpheliden 16'sı ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 30'u ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Hakan K., Tuncay Ç., Hasan A. ile Ali D.?nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel