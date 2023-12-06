70 Yaşındaki Emekli Mermer Ustası Üniversiteye Girdi

İlkokul mezunu 70 yaşındaki emekli mermer ustası Hikmet Başyılmaz, Sinop'ta hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi" projesiyle yıllar sonra üniversiteli oldu.

Sinop'ta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Valilik koordinesinde Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan "3. Yaş Üniversitesi" kapsamında daha önce üniversite eğitimi alamamış yaşlılar, yıllar sonra üniversite sıralarıyla buluşturuluyor.

3. Yaş Üniversitesi'nde katılımcılara teorik ve pratik olarak peyzaj, bahçe bakımı, sağlık, bilgi teknolojileri gibi alanlardaki 50 farklı derste bilgi veriliyor.

Proje sayesinde haftada iki gün üniversiteli olma heyecanını yaşayan evli ve iki çocuk babası Hikmet Başyılmaz da derslere katılarak farklı alanlarda bilgiler ediniyor.

1967'de ilkokuldan mezun olduktan sonra mermercilik alanında çıraklıkla başladığı işinde açtığı iş yerinden 2007'de emekli olduğunu anlatan Başyılmaz, AA muhabirine, projeyi bir akademisyen arkadaşından öğrendiğini söyledi.

Onun tavsiyesi üzerine projeye dahil olduğunu belirten Başyılmaz, üniversiteli olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Derslerde yeni bilgiler edinmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Başyılmaz, "İki kızım üniversiteye gidiyor. Birisi yüksek lisans yapıyor Ankara'da. Ben de hem sosyalleşiriz hem de eksik bilgileri tamamlarımız diye başvuruda bulundum. Bir hocamız var, yanıma gelirdi, ilk o beni teşvik etti. 'Böyle bir şey var, gelir misin?' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Burada sosyalleşiyoruz, güzel bir ortam. Heyecan duyuyorum üniversiteye geldiğim için." ifadelerini kullandı.

Hayat şartları nedeniyle daha önce üniversiteye gidemediğini vurgulayan Başyılmaz, şunları kaydetti:

"Dersler burada çok muazzam. Herkes bildiklerini paylaşıyor. Eksik bilgiyi hoca takviye ediyor. Çok verimli geçiyor. Ben ilkokul mezunuyum. Kastamonu'da okul kazandım, gidemedik. Servis yok, bir şey yok ama şimdi emekliyiz. Kendime bahçe gibi bir yer yaptım. Oraya bir şeyler dikerken buradan da istifade ediyorum. Benim için güzel oluyor. Boş zamanlarımızı değerlendirmiş oluyorum."

Akademisyenler de yaşlı bireylerin tecrübelerinden yararlanıyor

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah Işık da projelerinin beklentilerinin üzerine katılımla devam ettiğini söyledi.

Yaşlı bireylerle bir arada olmanın ve onların tecrübelerinden yararlanmanın akademisyenler olarak kendilerine de önemli fayda sağladığına dikkati çeken Işık, "Aramızda üniversite mezunları olmakla birlikte Hikmet ağabey gibi daha önce üniversiteye gidememiş yaşlılarımız da var. Kendisinin çocukları üniversite gördü. Onlarla birlikte üniversiteyi uzaktan yaşadı, şimdi doğrudan bizimle yaşıyor." ifadesini kullandı.