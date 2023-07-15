70 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE - Düzce'de 70 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda yangın çıktı. Hayvanlar güvenli alanlara alınırken, yangını söndürmeye çalışan 12 kişi dumandan etkilendi, 25 ton samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Düzce Ozanlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Temeltaş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ahırdaki hayvanların tahliyesini sağlamasının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan 12 vatandaş ise dumandan etkilendi. Ambulansa alınan vatandaşlara oksijen verildi.

Yangında yaklaşık 25 ton samanlık kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.