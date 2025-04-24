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7 Yaşındaki Nurbanu Saylam'ın Cenazesi Toprağa Verildi

7 Yaşındaki Nurbanu Saylam'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Trabzon'da balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi Gülbahar Hatun Camisi'nde kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi. Törende aile ve yakınları hazır bulundu.

Trabzon'da dördüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi toprağa verildi.

Saylam için Gülbahar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, babası Metin, annesi Fatma Saylam ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Hızıybey Ülkü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Saylam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan dün beton zemine düşerek ağır yaralanan Saylam, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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