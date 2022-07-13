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7 yaşındaki Muhammed Ayaz havuzda boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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7 yaşındaki Muhammed Ayaz havuzda boğuldu

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Termal Otel önündeki havuza giren Muhammed Ayaz Gül (7) boğuldu.

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Termal Otel önündeki havuza giren Muhammed Ayaz Gül (7) boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sulusaray ilçesindeki Termal Otelde meydana geldi.Ailesi ile birlikte otelin içindeki havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi. Oğlunun yanında olmadığını fark eden İlham Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde yapılan arama sırasında küçük çocuk, yakındaki havuzda hareketsiz halde yatarken görüldü. Hemen havuzdan çıkarılan Muhammed Ayaz için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Sulusaray Devlet Hastanesine konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Sulusaray Termal Güncel Haberler

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