7 Yaşındaki Epilepsi Hastası Çocuk, Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde evde nöbet geçiren 7 yaşındaki E.C, ailesinin çağrısıyla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde epilepsi hastası 7 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye götürüldü.
İlçede yaşayan 7 yaşındaki E.C, evde geçirdiği nöbet sonrasında fenalaşınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri E.C'yi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanın ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.
Bunun üzerine hasta için ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede ilçeye inen helikopter, E.C'yi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Epilepsi hastası çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel