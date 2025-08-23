7 Yaşındaki Çocuk Parfümle Oynarken Yanıkları Var

Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzerine parfüm sıktıktan sonra, çakmakla ateş yakan Devrim A. (7), tişörtünün alev alması sonucu yaralandı. Tedaviye alınan çocuğun göğsünde 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre; Devrim A., evde bulduğu parfümü üzerine sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşleyince tişörtü alev aldı. Durumu fark eden ailesi tişörtteki alevi söndürdü, yaralanan Devrim A. ise özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalede göğsünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirtilen Devrim, hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

