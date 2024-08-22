7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali Ankara'da Başlıyor

(ANKARA) - 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde Ankara izleyicisiyle buluşacak.

Çağdaş/kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Bu sene de "Düşünen Beden" kavramsalıyla izleyiciyle buluşacak olan festival, Türkiye'den ve dünyadan 21 sanatçıyı 2 gün boyunca Ankara'da ağırlayacak. Etkinlikte, ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının performansları, atölye programları, ve partiyle izleyiciye zengin bir program sunulacak. Solo Çağdaş Dans Festivali ile ülkemizde modern dansın gelişimine katkıda bulunmak, tanıtmak, uluslararası düzeyde işbirliği yaratmak ve en önemlisi çağdaş sanatın toplumsal bir etkinlik olması amaçlanıyor.

İtalya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Polonya, Gürcistan, Litvanya, Çekya ve Almanya'dan katılacak olan dans sanatçıları CerModern Açık Hava Sahnesi'nde performanslarını sergileyecek.