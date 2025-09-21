Haberler

7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Sona Erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları ve konserler ile zengin bir program gerçekleştirildi. Katılımcılara yöresel lezzetler sunuldu.

Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile son buldu.

Festivalde, yerli ve yabancı şeflerin panelleri ve gastro şovları ilgi gördü.

Katılımcılara ve davetlilere, kurulan stantlardan Afyonkarahisar yemekleri, tatlıları, hamur işleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ikram edildi.

Yarışmalarda, dereceye girenlere sertifika ve ödülleri verildi.

Festivalin üçüncü gününde sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verdi. ???????

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
