7. Uluslararası Edirne Maratonu başladı

7. Uluslararası Edirne Maratonu start aldı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratona katılmak üzere koşucular ve yakınları, erken saatlerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yer aldığı tarihi gar binasının bulunduğu yerleşkeye geldi.

Bazı sporcular yerleşke çevresinde ısınma hareketleri yaptı, bazı sporcular da Edirne Belediyesi Bandosu'nun konserinde hareketli şarkılara danslarıyla eşlik etti.

Organizasyona Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Etiyopya gibi ülkelerden katılan 1022 sporcu, startın verilmesiyle koşuya başladı.

21 kilometre ve 10 kilometre olarak koşulacak maratonda sporcular, kategorilerine göre Pazarkule Sınır Kapısı, Meriç ve Tunca köprüleri, Selimiye Camisi'ni geçerek bitiş noktası Lozan Anıtı'na gelecek.