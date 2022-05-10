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7 milyonluk kafenin dekorasyonu hurdadan

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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7 milyonluk kafenin dekorasyonu hurdadan

Bursa'da 2 arkadaş 7 milyon liraya açtıkları kafenin masa, sandalye ve dekorasyonunu geri dönüşüm malzemelerinden yaptı.

Bursa'da 2 arkadaş 7 milyon liraya açtıkları kafenin masa, sandalye ve dekorasyonunu geri dönüşüm malzemelerinden yaptı.

3 yıl önce kafe açmaya karar veren Hüseyin Yeşiloğlu ve Çetin Alkan, kendilerine bir bina satın aldı. Aldıkları bu binaya 7 milyon lira harcadı. Kafeye çevirdikleri binanın mobilyalarını ise lüks yerler yerine hurdacılardan ve arkadaşlarından topladıkları geri dönüşebilir malzemelerle dekorasyonunu yaptı. İki kafadar topladıkları hurda kapılarla bahçe duvarlarını yaptıkları kafenin masa ve sandalyelerini ise kablo makaralarından yaptı. Geri dönüşebilir malzemelerle dekorasyon yapılan kafe büyük ilgi görüyor. Kafe işletmecileri topladıkları hurda malzemeler sayesinde mobilya ürünlerini çok uygun fiyata alırken, aynı zamanda da geri dönüşüme kazandırdı.

Hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden işletmeciler, "Bir anda kafe açmaya karar verdik. Bir mekan aldık onu dekore ettik. Bu mekana 7 milyon lira para harcadık. Kafeyi açtık mekanın masa, sandalye ve dekorasyon malzemelerini hurdacıdan aldık. Kafemizdeki kullanılan malzemelerin hepsi geri dönüşümden oluşuyor. Malzemeleri geri dönüşümden topladığımız için çok uygun fiyata mal oldu. Her gelen çok şaşırıyor ve çok beğeniyor. Herkesi kafemize bekliyoruz" dedi.

(Burak Türker - Ahmet Burak Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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