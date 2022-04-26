7 milyon liraya 3 atölye kuruldu; taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, üniversite ile kalkınma ajansı desteğiyle 7 milyon liraya 3 atölye kurulurken, değersiz taşlar, engelli ve dezavantajlı bireylerin ellerinde satış garantili takılara dönüşüyor. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ilk etapta eğitim verdikleri 100 kursiyerden 8'ini istihdam edeceklerini belirterek, "Burada taş ve gümüşü işleyip takı yapmada engelli öğrencilerimiz görev alıyor. Yaklaşık 100 öğrenciye eğitim vereceğiz" dedi.

Kütahya DPÜ tarafından sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında 2 yıl önce 'Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor' isimli proje hazırlanarak Zafer Kalkınma Ajansı'na başvuruldu. Kabul gören projeyle 7 milyon liraya 3 tasarım atölyesi kuruldu. Atölyede dezavantajlı ve engelli bireylere eğitim verilirken, istihdam sağlanması da amaçlandı. Ayrıca değersiz taşlar ve gümüşler, engelli ve dezavantajlı bireylerin ellerinde satış garantili takılara dönüştürülmeye başlandı.

İstanbul'da aldığı 6 aylık eğitimin ardından Kütahya'ya dönen ve kendisi gibi engelli bireylere eğitim veren Süleyman Karaman ise projeden büyük keyif aldığını söyleyerek, "İstanbul'da aldığım eğitimlerin ardından ustalık belgemi aldım. Arkadaşlarıma burada ustalık yaparak, işi öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Proje hem benim için hem de arkadaşlarım için bir gelir kaynağı oldu" dedi.