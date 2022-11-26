7 MARKETTEN 150 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

ADANA'da, camlarını kırarak girdikleri zincir marketin 7 şubesinden 150 bin TL'lik sigara ve para çalan Ercan İ. (21), E.E. (15) ile Timur S. (22) yakalandı. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli de tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki zincir marketin 7 şubesinden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kaldırım taşıyla camlarını kırdıkları marketlere giren şüphelilerin, 150 bin TL değerinde para ve sigara çaldıklarını belirledi. Olayların yaşandığı marketlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ercan İ. ile E.E. olduğunu tespit etti. 2 şüphelinin, hırsızlıkların ardından Timur S.'nin kullandığı otomobille kaçtığı, çaldıkları sigaraları da satması için Samet D.'ye (40) verdikleri saptandı. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları sigaraları teslim etmek için Samet D.'nin yanına gittiğini belirledi. Sokakta buluştuklarında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlıkları gerçekleştirdiklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan İ., E.E. ile Timur S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Samet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.