7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na Bafra ekibi de katılacak

Denizli'de yapılacak 7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü de katılacak.

Denizli'de yapılacak 7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü de katılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 6-7 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek. 12 ilden 20 takımın katılacağı turnuvada Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü de yer alacak.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlardan Türkiye Ragbi Milli Takımı'na sporcu seçilecek.