7 köpeğin çöplükte ölü bulunmasına inceleme

Karabük'teki eski çöplükte 7 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin jandarma ve belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.Eski Karabük çöplüğü mevkisinde çok sayıda köpek ölüsü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 7 köpeğin öldüğünü belirledi.Hayvanların yaklaşık 15 gün önce silahla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.Köpekler, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü.