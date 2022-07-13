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7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturan 7 kişiye çarpması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polise teslim olan R.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilmişti.

AA / Güncel

Sakarya Geyve Güncel Haberler

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