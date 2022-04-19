7 kişinin katledilmesi davasında sanıktan avukata 'Seni ilgilendirmiyor' cevabı

KONYA (DHA) - KONYA'da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı.

Duruşmada savcı ve avukatlar, Mehmet Altun'un WhatsApp görüşme kayıtları, bankalardan çektiği kredilerin detayı, sanıkların cezaevi görüşme kayıtları, sanığın il dışındaki otellerde kimlerle kaldığı, olay günü Dedeoğulları ailesinin evinin önünden birkaç kez geçen bir aracın araştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme kayıtlarını mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.