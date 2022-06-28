7 kişinin katledilmesi davasında, 112 ve polisle '45 dakikalık telefon görüşmesi' konuşuldu

KONYA'da, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun'un saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polisle 45 dakika boyunca yaptığı telefon görüşmesini gündeme getirdi. Altun da "Sadece teslim olmayla ilgili konuşma geçti" diye cevap verdi.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.