7 KİLO EROİNLE YAKALANDI, 'UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' DEDİ

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' eşliğinde yapılan aramada kapı boşluklarına gizlenmiş 7 kilo 355 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum dediği öğrenilen şüpheli İdris T. (40) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, doğu kentlerinden gelen bir otomobili, şüphe üzerine İncirlik bölgesindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde narkotik köpek Uzi ile yaptığı arama sonucu otomobilin kapılarının boşluklarına gizlenmiş, paketler halinde toplamda 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İdris T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.