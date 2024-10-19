7. Kayseri Kitap Fuarı, Kitapseverlerin Akınına Uğradı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Kayseri Kitap Fuarı, 412 yayın evi ve 513 yazar ile kitapseverlere kapılarını açtı. Fuara çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan yoğun ilgi gösteriliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, çocuk ve gençler başta olmak üzere kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar, 412 yayın evi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.
Fuar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan kitapseverin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, Genç KAYMEK öğrencileri de fuarı ziyaret etti.
Fuar alanında yüz binlerce kitabın kitap kurtlarını beklediği stantları gezen öğrenciler, yayınevleri temsilcilerinden ilgi duydukları kitaplara dair bilgi aldı.