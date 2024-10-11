7. Kayseri Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sessiz sedasız başarı hikayeleri yazdığını söyledi.

Kentin ürettiğini, ihracat rekorları kırdığını belirten Çiçek, bu başarılarda ilime ve bilime verilen önemin büyük payı olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu yıl itibariyle 300 bin kitapseverin Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine üye olduğunu belirtti.

Her yıl fuara gelen ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çeken Büyükkılıç, "El ele, gönül gönle verince neler yapıldığını görüyoruz. Geçen sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarda 1 milyonun üzerinde insan kitaplarla buluştu, yazarlarla söyleşi ve imza gününde bir araya geldi, yayınevleri ile tanışma fırsatı buldu. Bu sene bu rekorun daha da üzerine çıkılacağına inanıyoruz." dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Kayseri'nin okumaya ve okutmaya meraklı bir şehir olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin toplu halde fuara geldiğini gördüğünü aktaran Ortaylı, "Bu göz yaşartıcı bir manzara. Kayseri'deki fuarların bazılarına katıldım, büyük ilgi var. Fuar ziyaretçi bakımından da önde gidiyormuş. Şehrin nüfusuna bakarsak ziyaretçi açısından çok büyük fark görülüyor. Büyükşehirlerdeki fuarlar maalesef istediğimiz gibi gitmiyor, büyük sorunlar var." diye konuştu.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise fuara 412 yayınevi ile 513 yazarın katıldığını, son bir haftada fuara 50 yazarın daha katılmak için başvurduğunu ancak uçak seferlerindeki doluluktan dolayı olumlu cevap veremediklerini belirtti.

Saçmacı, Kayseri Kitap Fuarı'nın Türkiye'de 4 yıldır ziyaretçi sayısı rekorunu elinde tuttuğunu kaydetti.

Açılışta AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan Dünya Ticaret Merkezi'ne ücretsiz ulaşımın sağlandığı fuara gelen öğrenciler stantları gezerek kitapları inceledi.

Yazarlar Nurullah Genç ve Şermin Yaşar, sevenleriyle imza gününde buluştu.