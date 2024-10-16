7. Kayseri Kitap Fuarı 485 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 5 günde 485 bin 402 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de kapılarını açan 7. Kayseri Kitap Fuarı'na, ilk günden bu yana gençler başta olmak üzere çok sayıda kitapsever ilgi gösteriyor.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 412 yayınevi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın okurlar ile buluştuğu fuarda, tanınmış isimler de hayranlarıyla bir araya geliyor.

Fuarın kitapseverlere kapılarını açtığı ilk günden itibaren yazar ve şairler söyleşi etkinliği ve imza günleri kapsamında okurlarıyla buluşuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sunulan fuar, 5 günde 485 bin 402 kitapseveri misafir etti.