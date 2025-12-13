7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınına ilişkin iddianame hazırlandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; 4 sanığa 'Olası kast' suçundan, 9 sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 4 sanığa ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açılması talep edildi.

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise hayatını kaybetti.

BİRÇOK İSİM AÇIĞA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 91 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede; 4 sanığa 'Olası kast' suçundan, 9 sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 4 sanığa ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açılması talep edildi. İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Görkberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

İddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Görkberk Güngör'ün 'Olası kastla yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme, olası kastla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme, olası kastla kadına karşı öldürme, olası kastla yakarak mala zarar verme', suçlarından dava açılması talep edildi. İddianamede ayrıca Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Güven Demirbaş, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın ise 'Suçluyu kayırma' yönünden dava açılması istenildi.

'BİLİNÇLİ TAKSİR' DÜZEYİNDE SORUMLULAR

İddianamede, fabrikayı kiralayan eski malik Güven Demirbaş ile yeni malik şirket yetkilileri Caner Özgür Yıldırım, Özkan Yıldırım ve Özcan Yıldırım yönünden, olası kast suçunun unsurları olan 'Bilme ve isteme'nin somut olayda gerçekleşmediği belirtildi. Şüphelilerin, öngörülebilir ve önlenebilir nitelikteki neticeyi öngörmemeleri ve önlememeleri sonucu meydana gelen olaydan 'Bilinçli taksir' düzeyinde sorumlu oldukları ifade edildi.

DENETLENMEMİŞ, HİZMET YALNIZCA SİSTEM ÜZERİNDE KALMIŞ

28 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna atıf yapılan iddianamede, İSG-KATİP üzerinden yapılan atamaların olay tarihinde aktif olduğu, ancak iş yerine ilişkin risk analizi, denetim raporu, eğitim kaydı, acil durum planı, ATEX değerlendirmesi ve uygunsuzluk bildiriminin bulunmadığı vurgulandı. İş yerinin fiilen kaçak bölümünde yürütülen üretim faaliyetinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından kayıt altına alınmadığı, denetlenmediği ve değerlendirilmediği; bu durumun, hizmetin yalnızca sistem üzerinde kaldığını ve fiilen yerine getirilmediğini gösterdiği ifade edildi.

İŞLETEN İLE SORUMLU MÜDÜR TALİ AĞIR KUSURLU

İddianamede küresel OSGB'nin işleteni Ümit Çelik ile sorumlu müdür Ünal Aslan'ın tali ağır kusurlu, iş güvenliği uzmanı Seyfullah Çelik ve iş yeri hekimi Muhammet Dayıoğlu'nun ise tali kusurlu oldukları tespitine yer verildi. Bu şüpheliler bakımından da olası kastın 'Bilme ve isteme' unsurlarının gerçekleşmediği; öngörülebilir ve önlenebilir neticenin öngörülmemesi ve önlenmemesi nedeniyle meydana gelen olaydan 'Bilinçli taksir' kapsamında sorumlu oldukları belirtildi.

'CANLARINI SIKMASINLAR, SUÇU BABALARI ÜSTLENECEK'

Halen cezaevinde bulunan İsmail ve Altay Ali Oransal'ın dayısı Ali Osman Akat'ın da aracı olan bir kişiyi telefonla arayarak, "Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar, onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz, maddi imkanımız ve gücümüz var, en kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek, onlara bir şey olmayacak, bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet" diyerek beyanlarda bulunduğu, sonrasında gözaltına alınan İsmail Oransal ile Altay Ali Oransal'ın yapılan üst aramalarında da her 2 şüpheli adına tanzim edilmiş yeşil pasaport, kırmızı pasaport ile toplam 19 bin 700 TL, 530 euro ve 4 bin 350 dolar ile her 2 şüpheliye ait kişisel kıyafetlerin bulunduğu 2 adet valiz ve 2 adet laptop bulunduğuna dair ifadeler de iddianamede yer aldı.

MAĞDURLARA GELİR BAĞLANABİLMESİ İÇİN KAZA GÜNÜ SİGORTA YAPILMIŞ

İddianemede, sigortalılar veya hak sahipleri adına oluşabilecek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilmesi ve sigortalıların veya hak sahiplerinin sosyal güvenlik haklarının ivedilikle tesis edilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlik heyetince düzenlenen ara raporda; olayda hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin iş kazasına bağlı gelir bağlanabilmesi için kaza günü sigortalılıklarının müfettişlerce tesis edildiğinin anlaşıldığına, söz konusu olayla ilgili müfettişlerin ifade ve kayıt belge inceleme süreçlerinin devam ettiği, sigortalılar, hak sahipleri, tanıklar ve işveren vekilinin beyanları alınıp, iş yeri kayıtları incelendikten sonra müfettişlerce olayla ilgili son raporun düzenleneceği ifadelerine yer verildi.

KAMU PERSONELİ İÇİN EK İDDİANAME HAZIRLANACAK

Bilirkişi raporunda kusur ve sorumlulukları tespit edilen Dilovası Belediyesi yetkilileri yönünden inceleme ve soruşturma işlemlerinin farklı usullere tabi olması, usul ekonomisi ilkesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasının tamamlandığı, dosyanın tarafları yönünden soruşturmanın sürüncemede kalmaması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları (Dilovası Belediyesi Başkanlığı ve SEDAŞ yetkilileri) yönünden farklı ve tek dosyadan inceleme/soruşturma işlemlerinin yürütülmesi gerektiğinden tefrik kararı verilerek dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaydı yapıldığı bildirildi. İnceleme ve soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip birleştirme talepli ek iddianame tanzim edileceği ifade edildi.

Haber-Kamera: Erol POLAT-Ardacan UZUN/DİLOVASI(Kocaeli),