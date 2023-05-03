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7 ilde PKK operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

7 ilde PKK operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 11 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda; terör örgütüyle ilişki ve iş birliği içerisinde bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa Jandarma PKK Güncel Haberler

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