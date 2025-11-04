Haberler

7 ilde organize suç operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını ve 36'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonların, organize suç örgütlerine yönelik suçların önlenmesine yönelik olduğu belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 64 şüpheliden 36'sının tutuklandığını, 26'sı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uyguladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 36'sı tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

