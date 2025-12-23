Haberler

7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 67 şüpheli yakalandı / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 67 kişinin yakalandığını ve 42'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suç örgütlerine yönelikti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin 5 yıl içerisinde 251 milyon Türk lirası hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı

ABD'den İsrail karşıtı ülkeyle milyonlarca dolarlık anlaşma
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Endrick'in yeni adresi belli oldu

Real Madrid'den ayrıldı
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
title