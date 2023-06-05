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7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin mahrem yapıda yer aldığı, 7 kişinin de ByLock kullandığı tespit edildi.

KONYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 12 şüphelinin mahrem yapıda yer aldığı, 7 kişinin de ByLock kullandığı tespit edildi. Toplam 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, Konya, İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Konya Güncel Haberler

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