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7 İlde Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Operasyonda silahlar, uyuşturucu, sahte kimlik kartları ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayıp, ürün satın almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Samsun, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Uşak'ta 3 gün önce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında 11 yıl 8 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlünün de bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 88 tabanca fişeği, 9,60 gram esrar, 2 sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 lira, 26 cep telefonu, 7 adet farklı kişilere ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kütahya'da yakalanan bir şüpheli SEGBİS ile savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Samsun Dolandırıcılık Ceza Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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