7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.