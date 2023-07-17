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7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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