7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)
Güncel Haberler
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel