7 İlde 8 Ayrı Suç Örgütüne Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; jandarma tarafından 7 ilde 8 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdiği, Balıkesir'de; kumar oynattıkları kişilere borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da; akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları, Kilis'te; '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 26'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğerleri hakkındaki işlemler sürüyor.

Bakan Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz; şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.