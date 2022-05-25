7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 13 hırsızlık olayının faili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlenen suçlar arasında yer alan bir binanın girişindeki metal borunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca şüphelilerden birinin çaldığı iddia edilen bir bisiklet sahibine teslim edildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Güncel, Haberler

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