7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.
Kayseri'de 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 13 hırsızlık olayının faili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlenen suçlar arasında yer alan bir binanın girişindeki metal borunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayrıca şüphelilerden birinin çaldığı iddia edilen bir bisiklet sahibine teslim edildi.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel