'7. Heritage İstanbul' fuarı kapılarını açtı

Kültürel ve doğal mirasın yanı sıra restorasyon, arkeoloji, müzecilik, kütüphanecilik gibi konuların da ele alındığı "7. Heritage İstanbul" fuarı başladı.

Kültürel ve doğal mirasın yanı sıra restorasyon, arkeoloji, müzecilik, kütüphanecilik gibi konuların da ele alındığı "7. Heritage İstanbul" fuarı başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen fuarda, sektörde faaliyet gösteren firma stantlarının yanı sıra konferans, söyleşi ve atölye çalışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

TG Expo Genel Müdürü Hasan Cem Şenel, açılışta yaptığı konuşmada, Heritage İstanbul'un, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin, dünya gündemine taşınması ve korunarak geleceğe aktarılabilmesi için kamuoyu nezdinde farkındalık yaratma vazifesi üstlendiğini söyledi.

Her yıl hummalı ve özverili bir çalışma döneminden sonra fuarın ziyaretçilerle buluştuğunu dile getiren Şenel, "Bu fuarı özel kılan, son derece profesyonel bir ekibin amatör ruhla gönlünü ortaya koyarak çalışmasıdır." dedi.

Dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültürel miras fuarları arasında yer alan Heritage İstanbul'un 32'si yurt dışından olmak üzere 100'ün üzerinde katılımcıyı ağırladığına işaret eden Şenel, şunları kaydetti:

"Heritage İstanbul'da 3 gün boyunca 53 oturumda, konferans, söyleşi ve atölye gibi renkli etkinliklerle konularında uzman 111 konuşmacı, kültürel miras meraklılarıyla buluşacak. Fuarda yer alan stantlarda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için geliştirilen inovatif ürünler, koruma örnekleri ve özel teşebbüs ile kamunun yürüttüğü çalışmaları görebileceksiniz. Kültürel miras bilincinin arttırılması ve bu mirasın korunması gibi konuları kendisine sosyal bir görev edinen ve bu doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuar ve konferansı olan Heritage İstanbul, farklı sektörleri ve çalışmaları bir araya getirme misyonunu da gerçekleştiriyor."

"Sektörel olarak yapılması gerekenler 3 gün boyunca tartışılacak"

Heritage İstanbul'un Kurucusu Osman Murat Akan, güncel gelişmeler nedeniyle fuarı ertelemeyi düşündüklerini fakat görüşmeler sonrasında sektör için önemini göz önünde bulundurarak, organizasyona devam etme kararı aldıklarını vurguladı.

Etkinliklere ilişkin bilgi veren Akan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında sektörel olarak yapılması gereken hazırlıkların, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla 3 gün boyunca tartışılacağını ifade etti.

Akan, fuarın yol açıcı bir organizasyon olması temennisinde bulunarak, "Yeni iş birliklerine, organizasyonlara, sonuçta da tüm sektörü ilgilendiren afet önleyici koruma sistemlerine vesile olan bir organizasyon diliyorum. Umarım üç gün boyunca hepiniz de burada zevkle konuşmaları dinlersiniz." diye konuştu.

Arkeolog Nezih Başgelen, hazırlıkların başlangıcından itibaren pek çok aşamadan geçildiğini, depremler sonrasında ise fuarın çok daha farklı bir çerçevede biçimlendiğini aktardı.

Kültür sektörünün gelişmesi, depremden etkilenen kültür varlıklarının ayağa kalkması ve deprem öncesi niteliklerini koruyarak gelecek kuşaklarla buluşmasının önemine dikkati çeken Başgelen, "Fuara katılan aktörlerin uzmanlık alanları açısından çok önemli bir görev bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

3 günde 25 konferans düzenlenecek

Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da tüm zorluklara rağmen giderek artan bir heyecanla fuarın 7 yıldır sürdürülebilmesinin önemine dikkati çekti.

Artcloud Network International üst yöneticisi Laura Conti ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, ana sponsor olarak fuara destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Mimariden teknolojiye sanatın farklı yönlerine dokunan şirketlerden oluşan bir konsorsiyumu temsilen konuşma yaptığını ifade eden Conti, kültürel mirasa önem veren etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.

Fuarda, 3 günde 25 konferans, 17 miras sohbeti ve 11 atölye gerçekleştirilecek. Müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların bir araya geldiği organizasyon, 5 Mayıs'ta sona erecek.