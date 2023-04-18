'7. Heritage İstanbul' 3 Mayıs'ta başlayacak

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuarı "7. Heritage İstanbul", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuarı "7. Heritage İstanbul", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.?

Fuar, müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman, değerli birçok isim ile bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından desteklenen fuar, 32'si yurt dışından olmak üzere 120'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

İtalya'nın ülke pavilyonuyla katılacağı etkinlikte, Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya, İspanya ve İran'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden katılımcı yer alacak.

ArtCloud Network International'ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek fuar kapsamında 3 günde 25 konferans, 17 miras sohbeti ve 11 atölye gerçekleştirilecek.

Deprem konusunun da işleneceği etkinlikte, müzecilik ve restorasyon alanında afet önleyici koruma konularında uzmanların katılımıyla çeşitli oturumlar yapılacak.