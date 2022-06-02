"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" Erzurum'da düzenlenecek - Haberler

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"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" Erzurum'da düzenlenecek

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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'7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' Erzurum'da düzenlenecek

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları, 4-5 Haziran'da Erzurum'da yapılacak.

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları, 4-5 Haziran'da Erzurum'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Erzurum'daki yarışların hem gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası, hem de ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası için resmi baraj geçme müsabakaları olacağı belirtildi.

İki gün boyunca Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Katar, Hindistan, Yunanistan ve Lübnan'dan toplamda 80 atlet yarışacak.

Açıklamada, yarışmalar öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın milli atletler Mizgin Ay ve Ertan Özkan ile birlikte basın mensuplarıyla kahvaltılıda bir araya geleceği aktarıldı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

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