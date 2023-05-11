7. Dünya Yapay Zeka Kongresi, Çin'in Tianjin Kentinde Düzenlenecek

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen 6. Dünya Yapay Zeka Kongresi'ni ziyaret eden bir katılımcı, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de önemli bir yapay zeka (AI) etkinliği olan 7. Dünya Yapay Zeka Kongresi (WIC) 18-21 Mayıs tarihleri arasında ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenecek.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, kongrenin bu yılki teması "Yapay Zeka: Kapsamlı Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümenin İtici Gücü" olacak. Etkinlik, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı akıllı teknolojilerle güçlendirmeye odaklanırken akıllı teknoloji alanında değişim, işbirliği, kazan-kazan sonuçları ile yapay zeka teknolojilerinde paylaşım konularında küresel bir platform niteliğinde olacak.

Tianjin Belediye Başkan Yardımcısı Zhu Peng, yapay zeka gelişiminin yeni trendlerini, yeni teknolojilerini ve yeni iş biçimlerini vurgulayan etkinliğin, dünyanın dört bir yanından politikacıları, girişimcileri, uzmanları ve akademisyenleri ağırlayacağını söyledi. Zhu, etkinlik süresince akıllı otomobiller, üretken yapay zeka, beyin-bilgisayar etkileşimi gibi ileriye dönük konuların yanı sıra ekonomi, toplum ve kültür alanlarında yapay zeka ile ilgili sıcak gündemlerin de tartışılacağını belirtti.

4 gün sürecek etkinlikte, 120.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan akıllı teknoloji sergisi kompleksi kurulacak. Bu komplekste bilgi teknolojisi uygulama inovasyonu, yapay zeka ve 5G+ endüstriyel internet de dahil olmak üzere 10 temalı sergi alanının yanı sıra 5G ve akıllı otomobiller gibi konulara odaklanan iki akıllı deneyim alanı yer alacak.

Sergi ayrıca bilimsel araştırma ve uygulama, akıllı şehirler ve ulaşım, uluslararası ve bölgesel işbirliği ile akıllı üretim gibi ürün, girişim ve teknolojileri de kapsayacak.

Aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 21 ülke ve bölgeden uzmanlar, akademisyenler ve girişimciler bilim ve teknoloji, ticaret ve kültür alanlarında işbirliğini güçlendirmek üzere Tianjin'e gelecek.

2017'den bu yana düzenlenen etkinlik, yurtiçi ve yurtdışından bilim insanları, girişimciler ve ekonomistlere yapay zeka teknolojisinin öncü trendlerini tartışmak için bir platform sunuyor.