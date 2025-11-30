"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'da 130 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 21 Kasım'da açılan fuar, onuncu ve son gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Yazar Hayati İnanç'ın söyleşi düzenlediği fuarda ziyaretçiler, kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuara olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Keleş, yayınevlerinin de fuardan memnun olduğunu belirterek, "Fuarımızın son günündeyiz. Yoğunluk var, her salon tıklım tıklım." dedi.

"Yaklaşık 25 bin öğrenci taşıdık, 18 bin 700 hediye çeki dağıttık"

Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 250-260 bin kişiyi ağırladık, kapanışa 4 saatimiz daha var. Güzel ve başarılı bir fuar geçirdik aynı tarihte başka illerde de fuarlar vardı ama ülke genelinde aldığımız haberlere göre ekonomik açıdan, yayınevlerinin satışı ve vatandaşın talebi yönünden konuşulan tek fuar Erzurum. Fuara yaklaşık 25 bin öğrenci taşıdık, 18 bin 700 hediye çeki dağıttık."