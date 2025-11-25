Haberler

"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 5 günde 75 bin kişiyi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nı 5 günde yaklaşık 75 bin kitapsever ziyaret etti.

Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nı 5 günde yaklaşık 75 bin kitapsever ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, beşinci gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Keleş, çocukların da yoğun olarak kitap aldığını belirterek, "Beşinci gündeyiz, fuarımız günden güne katılım olarak artarak devam ediyor, bayağı yoğunluk var. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis ettiği okullardan özel okullar ve talep gelen okullardan tüm öğrencileri taşıyoruz." dedi.

"Erzurum kitap okumayı seviyor"

Katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Keleş, "Katılım olarak bugünle yaklaşık 75 bindeyiz, Erzurum kitap okumayı seviyor. Esnafımız da memnun, hafta sonu dolu dolu geçti. Yüzü gülmeyen yayınevi yok." şeklinde konuştu.

Fuara katılan sanat tarihi ve arkeoloji üzerine çalışan yazarlardan Rana Demiriz de Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'na ilk kez katıldığını anlattı.

Demiriz, 10 yıldır kitap fuarlarına katıldığını anlatarak "Çok dolu ve keyifli geçen bir fuar oldu. Fuara öğrencilerimizin ve okurların ilgisi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.