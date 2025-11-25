"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 5 günde 75 bin kişiyi ağırladı

Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nı 5 günde yaklaşık 75 bin kitapsever ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, beşinci gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Keleş, çocukların da yoğun olarak kitap aldığını belirterek, "Beşinci gündeyiz, fuarımız günden güne katılım olarak artarak devam ediyor, bayağı yoğunluk var. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis ettiği okullardan özel okullar ve talep gelen okullardan tüm öğrencileri taşıyoruz." dedi.

"Erzurum kitap okumayı seviyor"

Katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Keleş, "Katılım olarak bugünle yaklaşık 75 bindeyiz, Erzurum kitap okumayı seviyor. Esnafımız da memnun, hafta sonu dolu dolu geçti. Yüzü gülmeyen yayınevi yok." şeklinde konuştu.

Fuara katılan sanat tarihi ve arkeoloji üzerine çalışan yazarlardan Rana Demiriz de Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'na ilk kez katıldığını anlattı.

Demiriz, 10 yıldır kitap fuarlarına katıldığını anlatarak "Çok dolu ve keyifli geçen bir fuar oldu. Fuara öğrencilerimizin ve okurların ilgisi çok güzel." ifadelerini kullandı.