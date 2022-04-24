7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü - Haberler

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7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü

11 senenin ardından Sakaryaspor, şampiyonluğu garantilerken taraftarın sevinci ise dur durak bilmiyor.

11 senenin ardından Sakaryaspor, şampiyonluğu garantilerken taraftarın sevinci ise dur durak bilmiyor. 7'den 70'e herkesin sokağa döküldüğü şehir adeta yeşil-siyaha büründü.

11 senenin ardından 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandıran Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi. Antalya'dan dönüş yoluna geçen yeşil-siyahlı takım şehre şampiyonlukla dönerken taraftarda bayram havasına büründü. Cadde ve sokakları Sakaryaspor bayraklarıyla donatan vatandaşlar, bayrak, meşale ve tezahüratlarla yürüdü. 7'den 70'e herkesin kutladığı şampiyonluk için rota Rüstemler Tesisi'ne çevrildi.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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